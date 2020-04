El recreo | Los pasatiempos de los más pequeños durante el confinamiento: "El parchís quita mucho tiempo"

Arianna nos cuenta cómo se "desaburre" durante el aislamiento: "Al principio no me aburría para nada, me faltaban horas. Pero cuando comenzaron a añadir semanas, me comencé a aburrir. Lo que más me gustaba era el parchís, me quitaba mucho tiempo y me desaburría".

Además, hablamos con una pequeña que cumple años y escuchamos a Inés o Iris, que incluso se atreve con un chiste.

El rap familiar y el relato de Celia

¿Qué es lo primero que quieren hacer los niños cuando acabe el confinamiento?

La energía de los niños pese a no salir a la calle