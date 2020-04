El recreo: ¿Qué opinan los más pequeños sobre la posibilidad de volver a salir a la calle?

En El Recreo de este martes hay mucho cumpleaños e incluso una pequeña indignada por la cantidad de deberes que mandan los profesores: "No quiero más deberes, porque estoy cuidando de mis bebés y no me da la vida".

Pero el tema estrella del día es la nueva posibilidad de volver a salir a la calle, algo que la mayoría de los niños desea. Escuchamos a Alma, Elsa, Mario, Micaela o Silvia, que no tiene ganas de salir porque no va a ver a ningún amigo. Además, hablamos con Lucía, que tiene 11 años.

