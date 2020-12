Sin rastro de Gidey, la atleta que regresó a Etiopia en plena pandemia

Letesenbet Gidey, atleta etíope con nacionalidad española, nació en la región de Tigray (Etiopía) y llegó a España en 2010 gracias a la ONG Etiopía Utopía con el objetivo de correr la Behobia-San Sebastián, prueba en la que tomó la salida 40 minutos tarde.

En 2014 consiguió la nacionalidad española y desde 2015 compite como atleta española en un equipo de cross. Gidey ha conseguido ser plusmarquista de mediomaratón en 10,15 y 20 kilómetros, y ha sido Campeona de España de campo a través.

La atleta fue una de las representantes del combinado español en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. Se lesionó en 2019 y perdió la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que viajó de vuelta a Etiopía para estar con su familia.

Tras su vuelta en febrero de 2020 se vio afectada por la pandemia, por lo que, a finales de abril, decidió volver a casa por unas semanas y todavía no ha podido volver, pues su país natal está sumido en una guerra civil, con el centro neurálgico de esta en la región en la que vive.

El denominado Frente de Liberación no considera legítimo al Gobierno central porque no se han celebrado las elecciones y no se permite el acceso a periodistas u organizaciones humanitarias.

En España hay gran preocupación, pues se ha pedido toda comunicación con Gidey. En la región de Tigray no tienen electricidad y es imposible hablar con ella. Así lo manifiestan sus compañeros, expectantes por saber cómo está.

El Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Atletismo se han puesto en contacto con la embajada de España en Etiopía, pero, por el momento, nadie sabe nada.