Ramón Lobo: "Estados Unidos se está jugando la democracia en estas elecciones"

Con motivo del día, Lobo centra la mayor parte de la entrevista en las elecciones estadounidenses, sobre las que comenta que "con Joe Biden cambiarían mucho las cosas en el mundo". A su juicio "Estados Unidos se está jugando la democracia" y considera que "cuatro años de Trump serían sumamente peligrosos".

Asimismo, Biden representa "optimismo" pero "no es un candidato que enamore". De hecho, cree que "más del 50% de los que le voten, le votarán porque no es Donald Trump". Destaca además "la importancia que va a tener el Senado" y consideraría especialmente peligroso que "Donald Trump se quiera declarar vencedor antes de tiempo".

Concluye asegurando que "estas elecciones son tan importantes que considera uqe nos deberían votar todos".

Su libro: 'Las ciudades evanescentes'

Comenta que su libro, 'Las ciudades evanescentes', "está tiendo algo interesante que mucha gente lo lee le gusta mucho, como es que y cree que hablan de ellos mismos. Esto sucede porque el libro trata un tema complicado como es la soledad, pero desde una perspectiva urbana, donde parece más incomprensible con tanto movimiento.

Explica que "cuando llegó la pandemia tuve dudas pero ahora me he dado cuenta que el libro ahora tiene raíces". Hijo de un español y de una madre británica señala que "siempre he sido una personas de ciudades y nunca he tenido pueblo, por eso al final me he ido dando cuenta de que mi pueblo es Madrid".

Otra reflexión curiosa que hace es cómo "en Madrid han desparecido muchas tiendas de siempre y las han sustituido por otras que no venden nada". Por eso, se pregunta por "dónde está la aventura"-