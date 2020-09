Persona Física: El "no como otros" de Pablo Montesinos

Repasamos la actualidad empezando por la sección de congelados con la posible congelación de los salarios de los funcionarios. También con que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no coinciden con las jubilaciones ni con las bajas para los padres de los niños en cuarentena.

Los niveles de contaminación están volviendo a las cifras de antes, pero Pedro Vera se ha dado cuenta de que la naturaleza le ha cogido gustillo a eso de recuperar su espacio.

También tenemos novedades sobre el Caso Kitchen, donde han hablado los 'pablos'. Casado dice que "quien la hace la va a pagar" y Pablo Montesinos, vicepresidente de comunicación, que dice que el PP "es un partido que da la cara", que "respeta la presunción de inocencia, no como otros" y que "lleva la ejemplaridad y la transparencia por bandera como ha dejado claro Casado".

Rajoy se ha encontrado con una periodista de 'El País' a la que le ha dicho que "no le haga preguntas que no las va a oír, para que no vaya a decir que no le ha respondido". Además de que le ha aclarado que ya no es personaje público, algo que no le costó hacerse ciudadano normal como le dijo a José Ramón de la Morena.

Raquel Martos y Pedro Vera nos traen las noticias reales con la primera multa de Froilán y del primo lejano de los Borbones, el príncipe Baltasar Napoleón IV de Borbón,