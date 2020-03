Persona física: "Iglesias no es el 'logotipo' de hombre del ministro de Justicia"

CON RAQUEL MARTOS

Raquel Martos repasa la actualidad en clave de humor. Lo más importante para Martos, sin duda, es la frase para la historia que dejó una mujer en First Dates: "No es el 'logotipo' de hombre que estoy buscando". En la sección de enredos: 'Enredo en el Gobierno de coalición'. Nos centramos en la división que se ha producido en el Gobierno a raíz de la nueva ley de libertad sexual. Definitivamente, Iglesias no es "el 'logotipo' de hombre" de Juan Carlos Campo.