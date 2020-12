Mesa de redacción: Hombres unicornios

Un alto ejecutivo de Zalando, en Alemania, ha decidido renunciar a su carrera profesional en beneficio de la de su mujer. Buscamos hombres unicornio en la Mesa de Redacción, con Goyo Benítez, Aneyma León y Núria Torreblanca. En la ciudad de Toledo un bulo ha pretendido acabar con una tienda de productos latinos.

Nos vamos a Galicia para conocer los furanchos, lugares donde antes del Covid se podía degustar un vino y algo de comida. Ahora, no. La estrella de Belén, que no es una estrella, se verá este 2020 después de 800 años. En el Reino Unido se buscan probadores de colchón para hoteles. Las cestas de Navidad este año se siguen regalando, como en otros años anteriores, y algunas empresas incorporan pruebas PCR en los lotes. Papa Noel entrará en algunas casas este año gracias a la tecnología, a través de Zoom.

Netflix comunica que no piensa advertir que la serie "The Crown" es un trabajo de ficción. Raul Granado y la cara B del deporte con la historia de Rafer Lewis-Johnson, ex atleta que ha fallecido a los 86 años tras una vida de cine. Y Clara Jiménez Cruz somete a la Maldita Hemeroteca al Maldito Lunes, a la regularización fiscal del Rey Emérito, el finiquito de UPyD y nos traslada hasta 1978, fecha en la que se refrendó la Constitución en España.