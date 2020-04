Mesa de redacción: La plancha y la colada, lo más pesado del confinamiento

Muchos escolares se quejan del exceso de deberes escolares y una empresa de Vigo se ofrece para imprimir las tareas para niños, cuyas familias no tengan ordenador en casa. ¿Cómo afecta el coronavirus al sector de las autorescuelas?. Ha muerto por coronavirus "El Príncipe Gitano", cantante de 88 años, famoso por su particular versión del "In the ghetto" de Elvis Presley. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Tierra. Algunos restaurantes se preparan para el final del Estado de Alarma, instalando cámaras de medición de temperatura y mamparas para separar a los comensales. Las rupturas se disparan a través de las aplicaciones de videollamadas. Los dentistas están preocupados por el alud de trabajo que tendrán cuando acabe el confinamiento. Piden atender ya a sus pacientes. Pep Torres, nuestro inventor, nos habla de cómo hubiera sido un confinamiento hace 25 años, en la España de 1995. Y cómo podría ser uno en el futuro. Y Clara Jiménez Cruz, de Maldita Hemeroteca, dedica pequeños informes a la polémica sobre el desconfinamiento de los niños y a la relación entre algunos partidos políticos y los perfiles falsos en redes.