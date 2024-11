Mesa de redacción: La declaración de Mazón agradeciendo a Sánchez su ayuda desde el principio: "Esta colaboración y coordinación son fundamentales"

En el desastre que está siendo la gestión de la Dana hay mucha 'Maldita hemeroteca'. A veces el cambio de opinión se produce de un año para otro y últimamente se produce en minutos, por eso hay que poner a los políticos ante su propio espejo.

Clara Jiménez Cruz llega un sábado más a 'Julia en la onda' con la mochila llena y explica que se han empezado a asumir responsabilidades políticas, al menos de una manera muy ligera.

Las no explicaciones de Carlos Mazón

Este viernes, Carlos Mazón hizo una comparecencia en la que anunció dos ceses, el de Salomé Pradas (consejera de Interior y responsable de Emergencias) y el de Nuria Montes (Industria), pero más allá de eso "no asumió errores, no explicó las cinco horas en las que estuvo en blanco, no mencionó su comida por la que llegó tarde a esa reunión del CECOPI y además, culpó a la Confederación del Júcar y a la AEMET de un supuesto apagón informativo que hemos desmentido a lo largo de las semanas".

Alberto Núñez Feijóo salía en rueda de prensa horas después de la tragedia con el president valenciano a decir que el Gobierno central no hacía nada, ni siquiera informaba: "Al Gobierno central no le pediría una mayor colaboración, sino alguna colaboración porque información ninguna", decía el líder de la oposición.

Cuando Mazón agradeció a Sánchez su colaboración y coordinación

Sin embargo, en cuestión de horas, el propio Mazón ofrecía una panorámica completamente distinta agradeciendo una y otra vez al presidente Pedro Sánchez su predisposición: "Quiero agradecer muy especialmente la presencia y atención del presidente tan pronto y por el contacto que desde el principio: contigo a través de Whatsapp, con la vicepresidenta, con el Comité donde estaba el ministro de Interior, la ministra de Defensa, desde el primer momento con la delegada del Gobierno aquí. Esta colaboración y coordinación son fundamentales".

Otra de las cosas que dijo Feijóo en esa rueda de prensa es que los órganos que dependen del Gobierno central, entre ellos, la AEMET, no avisaron. Es lo mismo que repetía el viernes Carlos Mazón, un bulo que se ha desmentido porque AEMET avisó en decenas de ocasiones durante toda la semana. Es público, está en Twitter y da para tirar de la hemeroteca de Carlos Mazón porque en 2022, tras el accidente e incendio de un tren en Valencia decía esto sobre las responsabilidades de avisar de una emergencia:

"Estamos muy decepcionados con la falta de responsabilidad de ejecución de las competencias que sí tiene, que los protocolos de incendio, emergencias en la Comunidad Valenciana están meridianamente claros. La primera responsabilidad es saber qué piensa el presidente de la Generalitat, saber si va a pedir disculpas o no, saber si va a ratificar o no que la máxima responsabilidad de avisar está en la Generalitat", dijo.

Los caminos que podía haber tomado el Gobierno de Sánchez para gestionar la tragedia

Está meridianamente claro esto, como también lo está que el Gobierno central podía tomar diferentes caminos en la gestión de esta tragedia. Desde el minuto uno podía haber declarado una emergencia nacional y haber tomado el mando (algo que le ha pedido hasta Feijóo que haga) o podía haber declarado el estado de alarma.

Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por lamentarse porque los pobres militares estaban frustrados en los cuarteles esperando a que Valencia reclamara la ayuda.

El Gobierno de España sostiene desde el principio que tomar las riendas sin conocer el terreno era peor, pero desde luego la posibilidad existía y la tenían.