Maldito Bulo: La desinformación en torno a las vacunas del COVD-19

Cada vez está más cerca la vacuna del coronavirus y cada vez son más los bulos que circulan por las redes sociales advirtiendo de los peligros de esta. Tras las primeras vacunaciones en el Reino Unido, se ha difundido un bulo que asegura que los alérgicos no pueden vacunarse por la reacción adversa de dos pacientes británicos.

Pero, ¿te puedes poner la vacuna si eres alérgico? La realidad es que sí, puesto la advertencia compete únicamente a las personas con un historial de alergias significativas, es decir, aquellos casos que hayan sufrido un shock anafiláctico.

Circula también un bulo que denuncia parálisis en la cara tras recibir la vacuna. Según un informe estadounidense, cuatro voluntarios sufrieron una parálisis temporal de los músculos de la cara y remarcan que es imposible saber si la causa de eso fue la vacuna.

Hay quien ha indicado que, si te pones la vacuna rusa ya no puedes beber alcohol. No obstante, la recomendación es que durante los tres días siguientes no bebas alcohol y los siguientes 42 días reduzcas el consumo porque puede perder la eficacia.

Por último, Julio Montes desmiente que nos vayamos a quedar estériles todos o que nos vayamos a convertir en seres transgénicos.