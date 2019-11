La pequeña Lourdes ya tiene nuevas zapatillas de ballet gracias a María José, oyente de Julia en la onda

No son las que tenía amoldadas a su pie, que siguen desaparecidas tras el robo del coche de su madre, pero la pequeña Lourdes ya tiene unas zapatillas nuevas para actuar con el ballet de San Petersburgo. Hablamos con la niña este miércoles y horas después ya tenía nuevas puntas gracias a la generosidad de María José, oyente de Julia en la onda.

Hay una vida paralela en Julia en la onda y que fue lo que pasó este miércoles fuera de antena entre los oyentes: muchas mujeres, especialmente, se movilizaron para ayudar a Lourdes y a Carmen, su madre.

Y es que las dos viven con pocos recursos y no podían afrontar el pago de casi 200 euros (que era todo lo que contenía la bolsa de ballet de Lourdes, que desapareció con el robo de su coche), pues era un gasto que Carmen no podía asumir, con un margen tan corto de tiempo.

En 3 semanas actúa. Este miércoles, la bailarina principal de la Compañía Nacional de Danza, Cristina Casa, habló con Lourdes en directo, la tranquilizó y la animó. Y unos minutos después, María José Suárez, nuestra mezzosoprano favorita, dijo: Goyo, esta niña es una artista. Yo soy una artista. La entiendo perfectamente. Y en dos horas Lourdes tenía unas zapatillas nuevas, compradas gracias a la generosidad de María José.

"Escuché la entrevista y me llegó al corazón", afirma María José, que cuenta cómo vivió el momento. "Me puse manos a la obra porque son dos mujeres que tiran por la vida y además es un artista. La radio es información, pero es intercambio de sentimientos, y lo que me dejaron ayer se queda para nosotros. Ella tiene sus zapatillas y yo esa experiencia".

El día 19, en el Palacio de Congresos de Granada, Lourdes bailará con el Ballet de San Petersburgo con las zapatillas que no olvidará nunca. A María José Suárez tampoco la olvidará nunca.