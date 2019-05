La tele con Borja Terán: Grafistas, las nuevas realizaciones en la tele

Hemos entrado en la era de las pantallas partidas y los grafismos espectaculares. Durante la última noche electoral se hicieron muchos memes del despliegue gráfico de La Sexta que acompañaba a Antonio García Ferreras. Los expertos Gustavo Vázquez y Jesús Lozano nos hablan de la jornada electoral y del grafismo. "Lo más complicado sin duda es el tratamiento de los datos en directo. Todos los datos que nos ofrecen los servicios oficiales hay que adaptarlos a nuestros sistemas gráficos en tiempo real", afirma Jesús Lozano. "El grafismo de las últimas noches electorales se empezó a pensar y preparar entre enero y febrero".

Gustavo Vázquez nos explica cómo ha cambiado la televisión y que ahora se busca cómo poder tener los datos de forma automática. Antes se trataba de no avasallar a los espectadores, pero hoy se les ofrece la mayor información posible en los rótulos. "Las redes y nuestra forma de comunicarnos la hemos llevado a la imagen que hacemos cada día", asegura Lozano. "En el control de realización de la noche electoral tuvimos más de 37 señales", nos cuenta Vázquez.

El recurso de la pantalla partida se utilizó por primera vez de mano del realizador Juan Villaescusa en 'Los payasos de la tele', para ver al mismo tiempo la imagen del payaso Fofito y las reacciones de los niños. "El mundo del 'ventanismo' bien hecho me parece que aporta mucho, porque no pierdes detalle", asegura Gustavo Vázquez. Sobre la realidad aumentada, Vázquez considera que "cuando te aporta algo es buena, te llama la atención", pero también asegura que todavía no tienen el nivel que en Estados Unidos.