Megaviajeros: Berlín, una ciudad que recoge los últimos 100 años de la vida europea

Hoy en Megaviajeros Juan Adriansens nos lleva de paseo por Berlín, una ciudad que fue capital cultural, posteriormente destruida casi al completo en la II Guerra Mundial, y que ha acabado siento un lugar "diverso y paradójico" que "no te deja indiferente si tienes un poco de sentido de lo histórico".

Berlín es una de esas ciudades que cada vez que vas "la ves un poco nueva", nos cuenta Juan Adriansens. Y es que esta ciudad fue la gran capital cultural en los años 20 y los 30 hasta que llegó el nazismo, y la posterior guerra que destruyó el 95% de sus edificios.

La ciudad quedó arrasada y su reconstrucción ha sido paradójica debido a las distintas ideologías que vivían a cada lado del muro. Lo que ha hecho de Berlín un lugar "diverso, paradójico, raro y, a veces, muy hermoso", indica Adriansens, ya que es una ciudad que "no te deja indiferente si tienes un poco de sentido de lo histórico, porque no hay nada en esa ciudad que no se refiera a los últimos 100 años de la vida europea".

Adriansens es un gran conocedor de Berlín, y por ello hoy en Megaviajeros nos lleva de paseo por esta ciudad tan peculiar.