Vacunas sistemáticas, universales y gratuitas

El año pasado el Ministerio de Sanidad intento unificar ese calendario, pero los expertos que lo han pedido no están satisfechos de como se ha hecho. Dicen que es un calendario muy de mínimos en donde hay algunas vacunas que quedan fuera. Los pediatras creen que deberían ser sistemáticas, universales y gratuitas.

Prof. Luis Salleras, explica que "El calendario actual de vacunas establece las vacunaciones mínimas que se han de aplicar a todos los niños en España, pero están todas".

Sobre la decisión del Ministerio de Sanidad de no permitir la compra de algunas vacunas Dra. Mireia García Carrasco, comenta que "una cosa es que el ministerio decida que no quiere financiarla, pero en el caso del propio bolsillo del ciudadano, que dice yo le quiero poner la vacuna a mi hijo o hija y ahora no puedo. Esa es la critica que le hacemos todos los profesionales que trabajamos en vacunas, ¿Por qué no puede ir a comprarla?

Francisco Álvarez, además, agrega que "¿Qué explicación se le puede dar a los padres de que no nos dejen adquirir un producto que está de libre circulación en la Unión Europea? Pues nadie lo entiende".