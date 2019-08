El Vistazo: Una familia de EEUU encuentra una rana viva dentro de su ensalada

Un miembro de una familia de Wisconsin (EEUU) ha publicado un vídeo en Twitter con el momento en el que se percatan de que en su paquete de ensalada preparada había un ingrediente con el que no contaban.

En JELO en verano echamos un vistazo a las noticias del día que no son lo suficientemente serias y se han quedado fuera de los informativos.

Conocemos el caso de una familia de Wisconsin (EEUU) que se ha llevado la desagradable sorpresa de encontrarse una rana viva en un paquete de ensalada que habían comprado en el supermercado. Uno de los miembros de la familia ha publicado en Twitter el vídeo que ya se ha hecho viral.

Por su parte, la Guardia Civil ha detenido a una mujer en La Rioja por tráfico de drogas. La joven iba conduciendo dando volantazos cuando fue parada y los agentes pudieron comprobar que llevaba cien pastillas de éxtasis bajo la axila.

En Españoles dando tumbos, hablamos de 'Once upon a time', la última película de Tarantino, y el uso de la canción de Los Bravos, 'Bring a little lovin' en su banda sonora.

También analizamos la expresión 'pelillos a la mar' y de lo que implica a la hora de arrojar plásticos al mar.