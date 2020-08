Más de 70.000 firmas para que Canarias se libre de la cuarentena impuesta por Johnson

En nuestra sección 'El vistazo', Cristina Baigorri y María Álvarez nos cuentan las noticias que más han llamado su atención los últimos días.

¿Qué harías para vengarte de tu ex? Más allá de los clásicos como quedar con él o ella y no presentarte a la cita, o borrar todas vuestras fotos en las redes sociales, Cristina nos cuenta cómo un australiano ha ido mucho más allá en la "vendetta" contra su ex.

Para vengarse de su ex novia Jessica, este joven australiano colgó carteles por toda su ciudad pidiendo a la gente que llamara al teléfono de ella imitando el rugido de Chewbacca, el mítico personaje de Star Wars.

Además, Cristina y María nos hablan de lo molestos que están algunos turistas británicos con las restricciones establecidas para aquellos que viajen a España. Tanto es así, que un chico ha recogido más de 70.000 firmas para que Canarias se libre de la cuarentena impuesta por Boris Johnson. La demanda se dirige directamente al primer ministro británico y argumenta que son muchos los británicos se sienten "más seguros" en España que en su país.