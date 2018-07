seguimos esperando

Lo de ayer fue solo un aperitivo y lo gordo llegará mañana. Hoy se asoma por el oeste, un sistema frontal más anunciado que la subida de la luz, que nos dejará lluvias en Galicia, por la tarde, pero sobre todo, alerta naranja marineros por vientos del sur, fuerza 8, riesgos costeros en Coruña. Las precipitaciones visitan Asturias, y todo el oeste peninsular, incluida Andalucía.

Me preocupan las nieblas de estos días. Que ya están pesaditas en la Ribera del Ebro, y pueden aparecer en el Guadalquivir. Cielos despejados y Huevos fritos en el mediterráneo y Baleares, 20 grados

Temperaturas. A las que también les van a subir el recibo eléctrico en Arrogo de la Luz, Cáceres, 11 grados. Pero como los chicos del Xátiva, Valencia, 20 grados. Don’t worry be happy.

