Romay Beccaría: 'Se debe ser prudente y no agravar la situación con el caso Bankia’

José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado, afirma en Herrera en la onda que el ciudadano tiene derecho a saber que ha sucedido con Bankia pero no cree que lo más prudente sea crear una comisión de investigación en el Congreso.

José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde ha declarado que se debe ser prudente ante la creación de una comisión de investigación en el Congreso para analizar el caso de Bankia ya que se puede agravar la situación.

Una situación que Romay Beccaría considera difícil pero aboga por la esperanza porque se han hecho grandes esfuerzos y Rajoy está “afrontando los problemas con decisión”. Lo que toca dice es convencer a nuestros socios europeos de que vamos en serio y que no vamos con falsas promesas.

Sobre la posibilidad de efectuar algún retoque a la Constitución, Romay Beccaría cuenta que el Consejo de Estado efectuó un par de consejos en materias muy sensibles como las CCAA. “Entiende que el proceso de las transferencias a las Comunidades Autónomas se tiene que dar por concluidas para que no se les apoderare de más atribuciones y que el Estado coordine para que no haya 17 mercados, legislaciones duplicadas, etc. Además, de garantizar la solidaridad entre todas las CCAA”.