Raül Romeva: "Cuando a uno le pasan los cazas por encima de la cabeza se genera incertidumbre"

El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y uno de los firmantes de la carta que solicita a la Unión Europea que impida la “intervención militar” en Cataluña, Raül Romeva, ha explicado en Herrera en la onda qué indicios tiene de que Ejército español prepara una invasión en Cataluña.

Dice que las reacciones de las últimas semanas como la del "coronel retirado alemán, gestos de algunos dirigentes políticos" y los "vuelos que ha habido estas últimas semanas por parte de aviones militares" les hace pensar "que estas cuestiones pueden pasar de anécdota a hechos preocupantes. Entiendo que haya discrepancia, pero en ningún caso se puede aceptar es que la cuestión se plantee en términos militares, como algunos están haciendo. La Unión Europea tiene que mandar un mensaje claro para que se frene cualquier tipo de incitación a actuaciones de carácter militar. Tenemos recursos para hacerlo por la vía política y estas amenazas están fuera de lugar”.

Ante esta éxplicación Carlos Herrera le ha preguntado si estaba hablando en serio y Romeva responde “si usted me pregunta en serio, yo le respondo en serio. Lo que yo hago es una cosa seria. Si usted no se lo cree, es su problema. Pero me parece muy grave que me lo pregunte en estos términos, francamente”.

Herrera insiste en si consideran una amenazan unas maniobras del Ejército del aire y Romeva se mantiene, “usted puede interpretarlo como le parezca. Los hechos son los que son. Las declaraciones son las que son. Y las amenazas son las que son”. A partir de ahí continúa una interesante discusión sobre si las razones del eurodiputado están basadas en la realidad o son paranoia:

Carlos Herrera.- Dos coroneles retirados y un eurodiputado...¿Con esos mimbres pueden hacer creer a todo el mundo que puede haber una invasión del Ejército Español¿

Raül Romeva.- “La interpretación la está haciendo usted. Nosotros hemos remitido esta información a la Comisión para que sea consciente de que se están produciendo estas amenazas. De momento, son simples amenazas, declaraciones… Pero, en ningún caso creo que debamos permitir que esto genere una escalada. Ahí es donde nosotros hemos reaccionado. Las cosas hay que prevenirlas antes que curarlas. Ahora es cuando hay que actuar. La razón por la cual está justificada es precisamente la entrevista que usted me está haciendo, y el tono en el que me la está haciendo. Usted está infravalorando una situación que la población catalana, le guste o no, vive con una sensación de gran preocupación. Cuando a uno le pasan los cazas por encima de la cabeza, y no se lo espera, eso en el momento actual genera incertidumbre”.

CH.- El pueblo catalán tiene otras preocupaciones encontrar trabajo, un crédito para montar una empresas

RR.- “Entre otras cosas. No entremos en estos términos porque entonces vamos a empezar a tener problemas”. Me parece bien que usted opine, pero no condicione lo que yo debo hacer. Yo tengo mi mandato y respondo a las inquietudes de la gente que me ha elegido. No me tiene que condicionar mi trabajo su opinión. Nuestra opinión es legítimo plantearla desde el punto de vista político y no por otros medios”.

CH.- Tengo un mensaje que dice "Vivo en un pueblo de La Mancha y los aviones pasan de en cuando por aquí ¿seremos invadidos?

RR.- “No me ridiculice la situación, porque no es comparable”.

CH.- Se ridiculiza usted solo

RR.- “¿Usted se está escuchando?. ¿Me está comparando la situación que hay ahora en Cataluña, con la situación de La Mancha?. ¿La población es la misma?. Antes del debate no se producían los vuelos de los cazas”.