Rajoy: "Si es necesario inyectar dinero público para sanear la banca lo haré"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en Herrera en la Onda que este viernes el consejo de ministros aprobará medidas "importantes" para el sector financiero y para devolver la solvencia a los bancos. "Mi última intención sería inyectar o prestar dinero público pero si es necesario lo haré igual que lo han hecho otros gobiernos", ha asegurado.

Rajoy, que ha dicho no ser partidario del banco malo, espera que los bancos y cajas españoles "estén fuertemente capitalizados". Además, ha asegurado que no quiere subir el IVA en 2013, pero si es "necesario y bueno para España", lo hará, "aunque haya dicho que no lo iba a hacer".



El presidente dice que España "no debe gastar lo que no tiene" y que estará contento "cuando vea que las medidas comienzan a producir efectos, hasta entonces seguiré haciendo las cosas que creo que debo hacer".

"A España no se le va a intervenir"

Preguntado por una posible intervención a España, Rajoy niega estar "lejos o cerca" de esa posibilidad. "A España no se le va a intervenir. Eso no me genera preocupaciones. Mi preocupación es el desempleo", ha asegurado.

Además, sobre el cumplimiento de déficit por parte de las comunidades autónomas, Rajoy ha asegurado que “si hay alguna CCAA que necesita ser intervenida, será intervenida”"Yo también quiero una Sanidad gratuita". En cuanto a los recortes en Sanidad, Rajoy ha defendido que él también desea una Sanidad "gratuita", pero "ante una situación así no se puede hacer más, por eso pedimos un pequeño esfuerzo en el gasto farmacéutico. El que no tiene nada no paga nada. El que tiene poco, paga poco". Sobre el sistema nacional de pensiones dice no tener "ningún miedo por el futuro del sistema".

La política penitenciaria, "intocable"

Preguntado el acercamiento de presos de ETA, Rajoy ha asegurado que no está dispuesto a "cambiar la política penitenciaria" y que no está preparado para una manifestación de las víctimas de ETA, ya que dice "no haber dado motivos" para su descontento.

"No tengo ningún compromiso con ETA, siempre he sido contundente en este asunto, vamos a aplicar la ley", dice Rajoy.El pago a proveedores, a final de mes"Es una medida de estímulo importante", ha señalado Rajoy sobre el plan de proveedores para que las autonomías sacaran las facturas pendientes por pagar. El presidente ha aclarado que "a finales de mayo" comenzarán a cobrar lo que les deben las administraciones públicas.

El dato de paro, "muy malo"

El presidente se muestra "profundamente descontento" con el dato de paro del mes de abril, pero asegura que "ya lo sabía". "Quitando el factor estacional, el paro debería haber bajado más. No vamos a engañar a la gente. Ya hemos presentado un presupuesto con un crecimiento negativo de -1,7%. Los datos me duelen, pero ya sabía que esto iba a ser así", ha asegurado.

Sobre la victoria de François Hollande en Francia, Rajoy llamará hoy al nuevo presidente galo y ha asegurado que su obligación "es entenderse con quien gane las elecciones" y asegura que "no es incompatible" la austeridad de Angela Merkel en Alemania con las políticas de crecimiento que propone el nuevo presidente francés.

El presidente se ha defendido en esta entrevista además de las críticas que le acusan de dirigirse poco a los ciudadanos a través de los medios de comunicación: "He tenido tres debates en el Parlamento y he ofrecido varias ruedas de prensa. He tenido una presencia muy activa en los medios".