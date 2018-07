Manuel Coma: ‘El régimen puede seguir luchando pero se va desmoronando poco a poco’

El Presidente del Grupo de Estudios Estratégicos ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda para comentar la situación del conflicto en Siria. Un enfrentamiento que lleva 16 meses y que ha causado 20.000 fallecidos y parece que poco a poco va desmoronando al régimen de Al Assad. Coma explica que aunque la superioridad aún es del régimen, “los rebeldes han dado una gran sorpresa en las últimas semanas en Alepo que está luchando y que aunque todavía no ha terminando de aplastar, lo está haciendo”.

Y ante esta lucha incesante que Coma subraya que seguirá mientras el régimen quiera, ha dado un vuelco a favor de los rebeldes tras la huida del primer ministro de Al Assad dos meses después de su nombramiento. “Aunque no es del círculo intimo de Al Assad, huir después de dos meses de ser nombrando es muestra de un proceso de desmoronamiento del régimen”.

Futuro de Bashar Al Asad

Según Manuel Coma, “Bashar Al Assad tiene la opción de un futuro como el de Ben Ali de marcharse con todo lo que pudo o al estilo de Gadafi de mantenerse en su país”. Pero advierte que el régimen de Siria no es solo de una persona y no sería suficiente con la desaparición de Al Assad ya que hay “la gente que le rodea y le anima y que no cree en un proceso de acercamiento”.

El apoyo de Irán y Rusia

Y entre el círculo de apoyos se encuentran Irán y Rusia que dan soporte al régimen pero por circunstancias diferentes. “Para Irán la caída de un régimen aliado como Siria sería una catástrofe geopolítica y Putin le sigue apoyando y le sigue enviando armas porque tiene motivaciones importantes pero es una cuestión más de conveniencia así que si ve que le régimen se viene abajo y si EEUU le ofrece algún tipo de compensación para no perder intereses sobre la zona, quizá haya un cambio de bando”.

Posición EEUU

Por otra parte se encuentra la administración Obama que según Coma no acaba de evolucionar. “Washington y la ministra de asuntos exteriores, Hillary Clinton, habían puesto grandes esperanzas en Bashar diciendo que era reformista y había habido acercamiento con algunos viajes. Lo que ha sucedido lo ha desmentido absolutamente. Obama está en proceso de terminar guerras y no de empezar batallas en Oriente Medio y no quiere saber nada de Siria hasta que pasen las elecciones. Lo que si se está controlando es con la CIA y con conexiones israelíes es el gran arsenal de armas químicas por miedo a que no caigan sobre manos de Al Qaeda”.