lluvias, reales

Hoy las lluvias no será virtuales, sino muy reales. Tenemos un temporal con todas las letras. Y no solo de agua también de viento dejando Mala Mar en toda la cornisa cantábrica. Lloverá especialmente en las provincias pegadas a Portugal, al Oeste. ¡Agua va, 60 litros en 12 horas al norte de Cáceres. Lloverá, si no lo está haciendo ya, en Huelva, Sevilla o Córdoba.

Se empapan, alerta naranja, en Guipúzcua y Navarra con vientos 90 km por hora. La Cola del frente deja lluvias copiosas al norte de Canarias y por la tarde no dejen muy lejos el paraguas en Madrid y también en el interior de Barcelona.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo. Isabel pregunta, ¿dónde no me mojo?, en Baleares, Levante o Andalucía Oriental.

Temperaturas.- El Barco de Ávila y el de Antena 3 listos para zarpar, 5 grados de mínima. Las Máximas se las lleva Santa Gertrudis en Ibiza, 28 grados.

La Firma. “Solo los buenos sentimientos deben unirnos, el interés jamás ha forjado uniones duraderas”.