el invierno vuelve

Spain is back, yo no sé si España vuelve o no, parece el anuncio del Almendro, las que vuelve y con fuerza y para toda la semana son las lluvias. Que van a recorrer toda España y que serán en forma de nieve en la vertiente cantábrica a partir de mil metros, la cota terminará en 700 metros en el Pirineo. No me circulen sin cadenas.

Vuelven a tener un bonito temporal en Galicia. Alerta naranja, riesgos costeros, rachas de vientos de 150 km por hora en Manzanal, Orense y tormentas de granizo. Noche pasada por agua en la capital, donde seguirá lloviendo. Menos lluvias hacia el este, pero se escaparan algunas gotas al sur de Albacete y en el interior de Murcia o Valencia.

Hoy hay tarta de chocolate en casa de la dulce Palomita en Lugo, 1 grado. Sopla una docena de velas.

Temperaturas. Que siguen estando altas y evitando las heladas. Esperemos se vayan enfriando los ánimos en el Gamonal, Burgos, 1 grado. Ojalá las lluvias no afecten a la fachada de las casa en Calzada de Catatrava, Ciudad Real, 8 de máxima.

La Firma.- “Año que empieza lloviendo entra riendo”.