Los frentes de esta semana me recuerda a mi cuando salía de joven a ligar, era un querer y no poder, el anticiclón es el guaperas que conquista toda la península. ¡Eso sí, me lleve a la perla del cantábrico!.

El viento del sur se vuelve a poner bravo en las costas gallegas. Tormentas en Coruña y Pontevedra. Lluvias tímidas País Vasco y la Rioja. Nieblas testarudas en el Tajo y el Guadiana, también en Baleares. Canarias, sur de Tenerife, rozando los 30 grados.

Temperatura. Que se han quedado heladas en Villanova, Huesca,1 bajo cero. Tito tu eres invencible en Liga y en la vida. Tirón de Orejas para Taboada, Lugo, 11 grados. Animo Javier que 50 años no son nada y felicidades por ese cuenco Versos del tiempo

La Firma. Ni pintada, Caballero Bonald “No olviden que somos el Tiempo que nos queda”