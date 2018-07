Los Fósforos: ¿Qué recuerdas de Tony Leblanc?

Deja aquí tu comentario.

Elvira nos cuenta que lo que más le ha emocionado dentro de los trabajo de Tony Leblanc ha sido el Don Mendo que interpretó en Televisión Española. 'Cada vez que leo 'La venganza de Don Mendo' veo a Tony Leblanc'.

Fernando nos dice que trabajaba de taxista en el año 67 y llevó a Tony Leblanc desde el Molino Rojo hasta Casablanca, donde está el circo Price. Le recuerda muy amable, 'le pedí un autógrafo y me lo dio sin ningún problema'.

Antonia se fue de viaje de novios a Madrid y fueron al teatro a ver la obra 'Yo me llevo el gato al agua' donde salía Tony Leblanc y 'no me he reído más en toda mi vida'.

José Antonio tiene un recuerdo muy bonito de Tony Leblanc, aunque nunca le conoció en persona. El padre de José Antonio murió cuando él tenía un año, y Tony Leblanc le recordaba mucho a su padre. Con 8 o 9 años, descubrió unas grabaciones del genial artista y se las ponía. Con estas grabaciones, 'podía sentir y conocer como era el carácter de mi padre'.

Adela nos habla de Tony Leblanc como ser humano, 'un ser caritativo y extraordinario'. Tony Leblanc fue el padrino del hijo de Adela y, recuerda que el actor le dio la oportunidad a Andrés Pajares 'sin tener miedo de ninguna clase, para que trabajase en su revista en el teatro Calderón'.