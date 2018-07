Fósforos: tu opinión sobre la dimisión de Aguirre

Tras la dimisión de Esperanza Aguirre, hablamos con algunos personajes públicos de interés para conocer sus impresiones y le pedimos a los fósforos que nos cuenten qué opinan de la dimisión de la presidenta de la comunidad de Madrid y que nos cuenten si han tenido que dejar su día a día por alguna circunstancia particular.

Cuéntanos tu opinión en herrerenlaonda@ondacero.es o publica aquí tu comentario.

Sara nos cuenta su experiencia, el año pasado a su marido le diagnosticaron cáncer. Nos dice que 'no hemos podido dejarlo todo, eres un privilegiado que ha visto el lado oscuro. Disfrutas más de la vida, el trabajo solo es trabajo'. Piensa que si Esperanza Aguirre ha dejado la vida política por su enfermedad y para pasar más tiempo de la familia, es comprensible y lo más normal.

Mario nos cuenta que su niño de 5 años tiene una enfermedad de las denominadas 'raras'. Da las gracias a Herrera por entretenerle durante 5-6 horas y no pensar durante ese tiempo en el problema que tiene su hijo día a día. No entiende que los políticos se gasten el dinero en reflotar bancos y no en ayudar a estos niños.

Juan María nos cuenta que a la 'gente le dio por la moda de no pagar' y a final de mes tenía pagarés sin liquidar. Le ingresaron por un infarto del estrés producido por esta situación.

Nora nos cuenta que su marido murió hace unos años debido a un cáncer de pulmón. Ella es rumana y decidió quedarse en España por sus hijas, a pesar de sentirse sola y sin apoyo de su familia.

Ángel Luis nos dice que tiene las 3 'C': cáncer de mama. un accidente de moto en la carretera y problemas de corazón.