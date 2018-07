Ernest Maragall: 'En este momento no votaría al PSC'

El diputado del PSC, Ernest Maragall, explica en Herrera en la onda cuál debería ser la estrategia de su partido en la situación actual, señala que deben ser "alternativa y unidad y no hacemos muy bien ninguna de las dos cosas", Ha criticado la posición de los socialistas catalanes hasta el extremo de que podría no votar a su partido en las próximas elecciones. Preguntado por Carlos Herrera sobre si es partidario de la independencia de Cataluña, responde que eso sería una "simplificación" pero admite que le "cuesta encontrar razones para no defender a los que defienden el independentismo" y que "ha dejado de parecerme implanteable". Respecto a qué acuerdo debería ofrecer España a Cataluña dice "en lugar de hacer un estatuto de 300 artículos vamos a hacerlo de dos: Cataluña es una nación y tiene derecho a la autodeterminación y que eso esté en la Constitución española". Estas son sus respuestas:

¿QUÉ QUERÍA EXPRESAR CON EL “ADÉU” DE SU TWITTER A RUBALCABA Y CHACÓN?

“Quería explicar que hay una actitud y una manera de enfocar las cuestiones entre socialistas de toda España que, en lugar de contribuir a solucionar las cosas, contribuye a empeorarlas. Es un ejemplo de hasta qué punto sería mejor para todos que tuviéramos cada uno un espacio, una libertad de acción política. Ese día coincidió con declaraciones cruzadas y contradictorias de Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano en torno al federalismo y a la reforma de la Constitución. Eso nos ponía a los socialistas catalanes en una posición de mayor dificultad”.

EL ESTADO FEDERAL ES UNA COSA ALGO VAPOROSA…

“Usted lo ha dicho bien. Es tan vaporosa y tan reiterativa de situaciones anteriores, que la credibilidad y el valor añadido que ahora puede tener se aproxima mucho a casi cero. Como respuesta que los ciudadanos de Cataluña puedan entender y en alguna medida compartir. Mire usted, vamos avanzando, cuando la sociedad nuestra…. Vamos avanzando un metro, cuando aquí ya hemos hecho diez kilómetros. Algo ahí no cuadra”.

¿USTED VOLVERÁ A VOTAR AL PSC EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

“Déjeme que lo madure y que vea las propuestas concretas y la letra pequeña del conjunto de la situación. Pero, en estos momentos, tengo que decirle que me va a costar muchísimo, o que muy probablemente votaré no. La línea que se expresa en este momento es una línea de carácter negativo, defensivo, situada más allá de las fronteras comunes de la sociedad catalana. Por lo tanto, es muy difícil compartirla. En este momento, la respuesta sería no”.

¿CUÁL DEBERÍA SER AHORA EL PAPEL DE LOS SOCIALISTAS CATALANES?

“El socialismo catalán debería estar coprotagonizando este momento del país y hacerlo desde la convicción de que es necesaria una alternativa progresista. Es malo siempre dejar las cosas en manos de la derecha, de las fuerzas conservadoras. Buscar refugio en la contradicción con los nacionalistas es un refugio cómodo, pero contraproducente. Si nos quedamos fuera de la corriente mayoritaria, perdemos posibilidades, nos quedamos desubicados. Cataluña ha cambiado para bien. Todo el mundo se siente catalán, sin dejar de ser lo que cada uno es”.

¿CATALUÑA INDEPENDIENTE, EN UN ESTADO FEDERAL…?

“Hay que pasar de los manuales de teoría política y de derecho constitucional a la concreción. La historia nos enseña que los manuales están para explicar lo que se ha hecho. Aquí conviene ser capaces de encontrar soluciones nuevas, aprendiendo de la historia”.

¿SERÍA ARRIESGADO TITULAR: ERNEST MARAGALL ES PARTIDARIO DE UN ESTADO INDEPENDIENTE PARA CATALUÑA?

“Sería una simplificación excesiva. No soy consciente de haber dicho eso. Durante muchos años he estado muy convencido de que los partidarios de esa independencia tendrían que demostrarme que eso era mejor, más interesante y más positivo para todo el mundo. Ahora me sucede lo contrario. Me cuesta encontrar razones para no entender las razones de quienes defienden la independencia. El independentismo ha dejado de parecerme una solución absolutamente implanteable”.

¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE EL GOBIERNO DE ESPAÑA?

“Lo que antes no se hizo por una mezcla de cicatería e incomprensión. De modo que ahora se plantea que Cataluña quiere ser una nación y tiene derecho a la autodeterminación. Y que esto esté en la Constitución española. ¿Por qué no puede estar?”.