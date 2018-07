Editorial de Herrera: ‘Voces de la UE dicen que Grecia se ponga mirando a Turquía’

Herrera arranca su análisis de las 8 sonriendo para dar optimismo a la gente y nos dibuja la situación de España viéndose con el agua ahogada al cuello y respirando por la nariz para que no le entren residuos por la boca. “Una situación que provocó que ayer siguiera bajando la bolsa a mínimos del 2003 con un 2,7% menos y hasta momentos que se perdió un 4% porque los valores bancarios bajaron ya que el Gobierno les ha obligado a mayores provisiones y el que es accionista vende y se quita de en medio” comenta Herrera.

“ La prima de riesgo se colocó en 477 llegando a rozar los 500 puntos ya que con las reformas realizadas hasta día de hoy hay inversores que creen que no son suficientes y las causas ajenas que es Grecia provocan presión y dudas sobre la integridad de la UE”. Herrera analiza una Grecia que debe o superar la crisis: “Grecia no ha hecho lo que tiene que hacer y aun darles dos rescates y una quita muy generosa no puede seguir siendo ser el virus que va matando países poco a poco. Hay fracaso político para formar un Gobierno y necesitan dinero para pagar la nómina del próximo mes y dárselo es dilapidarlo y no dárselo es crear mayor tensión”. Con este dibujo y sin hacer los recortes debidos, “las voces más abiertas de la UE dicen que se pongan mirando a Turquía y dejen la UE y el euro. Si pasa es un caos para los griegos porque debes cerrar fronteras para que la gente no se vaya, socialmente es un cataclismo y traslada la inestabilidad a otros países como el nuestro”.