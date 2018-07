Editorial de Herrera: ’Estamos peor que antes del rescate bancario’

Herrera apunta a una frase de Antonio Garmendia que al como estás siempre contestaba ‘un poquito peorcito’ para definir la situación económica que atraviesa España con una prima de riesgo intratable financiándonos al 6,92%.Además, añade Herrera que la rebajare Moody’s no pudo ser peor para España y todo el mercado de la UE que se está resistiendo al alza por este desconcierto de la unión. Muchos analistas, comenta Herrera, hablan de la necesidad de que el BCE inyecte dinero, pero quizá Draghi no lo hace para presionar cambios institucionales y fiscales de la UE y crear una unión de verdad. “Esta unión de verdad no se hace en dos días. Hay burócratas para hacerlo pero falta mandato político. Llegan reuniones entre mandatarios europeos con elecciones griegas el domingo y la entrada de una nueva semana de europánico”.

Herrera explica el problema de financiarse al 7%. “Significa que la gente que compra deuda, el Tesoro la debe devolver con intereses al 7%. El primer trimestre el Tesoro recaudó más dinero que el que tenía que amortizar y lo dedicó a las CCAA para su plan de proveedores pero en junio hay que devolverle a los que nos dejaron dinero 9.000 millones y en julio hay que amortizar 18.600 millones de euros y en octubre 27.000 millones a gente que nos lo ha dejado pero si pido a un interés más alto al que en su día cerré con el otro, cada día me endeudo más”.