Editorial de Herrera: ‘La dimisión de Dívar es cuestión de días o semanas’

La Eurocopa avanza con partido de España esta noche contra Irlanda. Herrera comenta los partidos de anoche con Portugal-Dinamarca y se alegra de la derrota de Holanda por convertir una selección bella y de gran futbol, en una de carniceros.

Pasamos del balón a la política para criticar a IU en Andalucía que está otorgando cargos públicos a amigos y familiares, “las dignidades políticas duran lo que duran” apunta Herrera.

Y llega la agencia Moody’s que rebaja tres escalones la calificación de España a 'Baa3' y lo sitúa al borde del bono basura. Moody's justificó la rebaja al considerar que el reciente rescate a la banca española "aumentará" la carga de la deuda, su "limitado" acceso a los mercados financieros y la "continuada debilidad" de la economía española, señaló en un comunicado. Herrera comprende las razones de Moody’s pero recuerda que no sabemos como afectará a la deuda “ya que aún no se sabe cuanto vamos a pedir a la UE”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que ha enviado una carta a los máximos dirigentes de la Unión Europea en la que pide una mayor integración fiscal y bancaria. Y además, que el Banco Central Europeo actúe ante las presiones de los mercados.Una unidad europea necesaria hasta para Alemania que ve como su bono empieza a subir y estas últimas semanas han tenido que aumentar los interses en un 30%. Y mientras en España, comenta Herrera, "se pide desde Bruselas que se suba el IVA y el propio Almunia anuncia que se debería quitar los bancos no solventes. Almunia dijo que es mejor no recuperar un banco ya que si el coste es superior al coste del propio banco no vale la pena y quizá se debiera liquidar.

Cambiamos de tercio y nos situamos en el Supremo que rechazo la investigación a Carlos Divar por sus viajes. Aunque no haya delito, dcie Herrera “pone a Dívar en un caso comprometido y su dimisión podría ejecutarse en pocos días o semanas. Aunque no debe ser el único en dimitir sino que Gómez Benítez, abogado de Garzón, que resulta que se ha llevado las negativas de Fiscalía y Supremo para montar todo este aparato, debería ser causa de dimisión”.