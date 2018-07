día malo, como una catedral

Hoy no me saldré del mapa de isobaras, que me conozco, me caliento Carlos y la lio. Mi cariño eterno a las víctimas. Tenemos un dibujo muy parecido al de la semana pasada. Un choque de trenes entra la Borrasca, anclada en el atlántico y el anticiclón, ubicado en Italia frenando la llegada de frentes.

Y eso nos deja un día desagradable, en todos los sentidos, de mucha agua y viento del sur por el oeste peninsular pintado de avisos. Riesgos costeros, mar de fondo, fuerza 8 en el litoral gallego. Manta de agua en el oeste de Castilla y León, vientos del sur, más de 100 km por hora en la vertiente cantábrica. Se pone a llover a modo en Extremadura y Andalucía occidental. Tarde de truenos en el pirineo oscense y navarro, ibérica riojana y montes de Toledo. ¿Dónde hay huevos fritos? en Canarias, Tenerife, 30 grados al igual que en Murcia

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo. Carlos y Rocío van a ir a abrir el negocio en Perales del Rio, Madrid 14 grados en zodiac, del agua que va a caer.

Temperaturas. Que no les tiembla la voz en Tartamudo, Murcia, 22 grados. Anda que no me encasquillo yo.

La Firma.- Ha quedado demostrado que hay errores más grandes que una catedral. No hay nada más ateo que la alfombra de una Catedral.