Carlos Herrera y su corbata de patos enfilados

Beatriz Ramos Puente ha comentado en Herrera en la onda que Carlos Herrera está muy guapo pero ha puesto en entredicho el gusto de la corbata de patos enfilados que ha decidido ponerse hoy. ¿Te gusta el look de Herrera?

LOS LOOKS DE CARLOS HERRERA

Carlos Herrera destaca casi siempre en su vestuario por su elegancia pero de vez en cuando sorprende con algún complemento que genera controversia. Esta mañana la corbata que llevaba, azul marino estampada con patos enfilados, no ha recibido los mejores halagos de la portavoz del los oyentes, Beatriz Ramos Puente, de hecho la ha calificado como fea.

Este comentario ha ofendido al líder, que ha puesto en duda el criterio de la Ramos Puente de toda la vida en cuanto a la calificación de corbatas. Rosana Güiza ha subido a Twitter una foto de Herrera para que los oyentes tuiteros lo vean, pero en ondacero.es también la sometemos a vuestra opinión ¿Tiene razón Beatriz Ramos Puente o Carlos Herrera tiene un gusto exquisito?

No es la primera vez que Carlos Herrera sorprende con un complemento que despierta halagos y críticas en la misma medida. en la galería de imágenes que tenéis en esta misma noticia podéis ver otros looks del 'líder de las ondas' que ya fueron muy comentados en su momento: Las gafas de cristales de espejo azules, el chándal, la chaqueta blanca, la pajarita en Washington, etc...