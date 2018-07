Barato: ‘Hay mucho ganadero que no tiene tierras y que si pudiera acceder a parques nacionales de forma ordenada, no se producirían muchos incendios’

Barato, presidente de Asaja, se ha mostrado negativo en Herrera en la onda o ante las políticas de prohibición de caza en parque naturales o de prohibición de pasto en estos mismos ya que “produce consecuencias desastrosas diferentes a cuando había ganadería en determinados parajes nacionales”. “Hay mucho ganadero que no tiene tierras y que tiene que arrendarlas y que si pudiera acceder a parques nacionales de forma ordenada, no se producirían muchos incendios” añade Barato.

Sequía en EEUU

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos se gastará 170 millones de dólares en carne de cerdo, cordero, pollo y pescado para ayudar a los ganaderos ante la peor sequía en 50 años que sufre el país y para controlar los precios de los alimentos. Pedro Barato, Presidente de Asaja, afirma que esta sequía está afectando a España ya que Estados Unidos es un gran productor de soja, componente del pienso vital para la ganadería, que ha visto incrementado su precio por encima de los 50 céntimos. Y se queja de que “mientras en EEUU se está intentando superar esta crisis poniendo dinero, exactamente 170 millones de euros, aquí en Europa no se está haciendo prácticamente nada”.

Especulación en los precios

Unos precios que ven su aumento no solo por la sequía sino por la especulación que la rodea y ya que “el cereal no está en manos de los agricultores sino de las multinacionales”, señala Barato que insiste que existe materia prima pero que se saca con cuenta gotas a unos precios desorbitados pero no en manos ni de agricultores ni de cooperativas españolas o europeas. Cree que una manera de acabar con la especulación es establecer redes de seguridad, es decir, “debe haber una reserva estratégica de un 20 o 30% de la producción y q el Estado debe controlar ese porcentaje” comenta Barato que insiste en que “si existiera control, la ganadería no estaría en peligro de extinción. Hemos perdido más de 3 millones de ovejas, el porcino ibérico está teniendo grandes problemas y si hubiera un poco de control, la especulación se podría atajar.

Sequía en España

Pero no solo EEUU vive una fuerte sequía. “En España se está viviendo un año muy seco y hemos tenido un 35% menos de cereal que tiene impacto directo en la ganadería ya que se tiene que comprar pasto” comenta Barato que cree que tras los duros incendios que se están viviendo provocados por esta sequía “deberíamos darle una vuelta a este tema y aprovechar los terrenos con ganadería extensiva que podrían prevenir los incendios”.