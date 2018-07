Ángel Juanes: ‘Yo comprendo la preocupación de las víctimas, que la hago mía’

Ángel Juanes asegura que en los informes médicos que han hecho los forenses y los oncólogos no hay discrepancia en cuanto a la naturaleza de la enfermedad que parece el preso etarra, Bolinaga, la única discrepancia que hay es en cuanto al pronóstico de vida, ya que los oncólogos le dan 7 meses de vida y la medico forense, once’

Juanes comenta que ‘el problema jurídico se trata de determinar si el artículo 92 del Código penal exige que se trate de enfermos terminales, como lo entiende un magistrado de voto particular, y como lo entendió el ministerio fiscal. Pero, la mayoría considera que no se exige que sean enfermos terminales, sino simplemente que haya un peligro de vida para el enfermo, que sea manifiesto, claro y evidente. Y la Sala valorando esos informes médicos llega a la conclusión de que estamos en el supuesto de que hay un peligro patente para la vida del enfermo, y en función de eso es por lo que se le concede la libertad condicional, pero esa libertad condicional no es iniciativa del juez y requiere previamente una clasificación en grado, y eso lo hizo Instituciones Penitenciarias, así que el juez no ha actuado de oficio, simplemente ha ejercido el control de legalidad de la actuación penitenciaria’

El presidente de la Audiencia Nacional asegura que comprende la preocupación de las víctimas y afirma que ‘esta situación no abrirá ninguna puerta, porque no hay ninguna situación como la actual’. Y añade que ‘a Bolinaga no se le ha excarcelado por criterios de humanidad o criterios valorativos del juez sino por aplicación de los criterios legales’