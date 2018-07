Albert Rivera (Ciutadans): 'Debemos conseguir que Mas no se enroque en la silla'

Albert Rivera ha respondido a las preguntas de Carlos Herrera:

¿A QUÉ ATRIBUYE LA SUBIDA DE VOTOS DE CIUTADANS?

“Nosotros somos un partido sin complejos, libre, con las manos limpias y que podemos defender a nuestros votantes. La gente lo ha sabido leer. Ciutadans se ha convertido en ese oasis de ilusión por cambiar las cosas, de libertad y de defensa de la unión con el resto de españoles. Es una lección moral para nuestros ciudadanos y para Artur Mas que ha fracasado estrepitosamente”.

CLAVES DEL FRACASO DE ARTUR MAS

“Es el gran fracasado de estas elecciones. Se la ha jugado. Ha puesto patas arriba a Cataluña, nos ha enfrentado y ha querido tapar la mala gestión y la corrupción. Le ha salido mal y debe marcharse. Lo primero que te tenemos que conseguir es que Artur Mas no se enroque en la silla. A mi me decepcionó su discurso de anoche. CiU tiene que poner a otro candidato. Ibarretxe fracasó y cambiaron al candidato. También ha fracasado Mas y deben cambiarlo. Si no lo hacen, hay que presentar una moción de censura. No podemos seguir tolerando un gobierno que no respeta la Constitución”.

¿PODRÍA DARSE UN GOBIERNO DE CIU CON SOCIALISTAS O POPULARES?

“En Cataluña hemos visto ya todo. El PSC apoyó la investidura de Artur Mas, el PP le apoyó en los presupuestos. Que lean los resultados de estas elecciones los del PSC. Han perdido más del 60% de votos en diez años por intentar mimetizar y apoyar al nacionalismo. Muchos votantes de PSC votan a Ciutadans”.

PERO EL SOBERANISMO VA A SER MAYORÍA EN EL PARLAMENTO CATALÁN

“Lo es. Pero el Parlamento de Cataluña tiene competencias autonómicas, no tiene soberanía. Artur Mas, si quiere defender el proyecto independentista, tiene que ir a la Cortes, ser valiente y plantearlo. Con el batacazo que se ha dado, tiene mucha menos legitimidad todavía para hacerlo. Con estos resultados, tienen que hacer una lectura un poco responsable. CiU y ERC suman el 42% de los votos en Cataluña. Y la ley hay que cumplirla, no se pueden hacer consultas ilegales. Artur Mas ha generado esta crisis y ahora le toca gestionar las consecuencias de su propio batacazo”.