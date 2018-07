Pellegrini: "A muchos les duele, pero hice la mejor campaña de la historia del Real Madrid en cuanto a puntos"

El entrenador del Málaga se refirió a su pasado en el Real Madrid y aseguró que intentó hacer la mejor campaña posible con lo que había. "A lo mejor a muchos les duele, pero ha sido la mejor campaña de la historia del Real Madrid en cuanto a puntos. Tuve la respuesta de los jugadores y del público hasta el final. El público siempre me apoyó, y siempre que voy a Madrid me sigue apoyando”.



Pellegrini también habló del entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Aseguró que como técnico tiene muchos títulos, "pero no conozco cómo trabaja ni lo conozco como persona. Mourinho dijo el año pasado que la diferencia entre él y yo era que cuando lo echaran del Real Madrid él no iba a dirigir al Málaga. Yo digo que, por suerte, las diferencias son muchas más que esa. No es una crítica a una persona, simplemente pienso distinto en todos los sentidos”.



El sábado 22 de octubre el Real Madrid visitará La Rosaleda para medirse al Málaga. Pellegrini asegura que este partido no será con ánimo revanchista. "Para nosotros es muy importante ganarlo, primero por ganar al Madrid, que está con nosotros en la tabla. Y también para medir nuestro potencial de lo que podemos hacer, pero no es un partido mío contra el Real Madrid, ni mucho menos” afirma.



El entrenador de Málaga también destacó en Al Primer Toque la buena sintonía que tuvo con el vestuario blanco. Alfonso Azuara, colaborador habitual del programa le preguntó si en algún momento había pensado que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, era mudo, por no dirigirle la palabra. “No tengo rencor a nadie. Cada persona actúa acorde a lo que cree, pero es un tema pasado y terminado. Éramos dos personas que pensábamos de manera distinta. Lógicamente, si se piensa distinto al presidente el que tiene que salir es el técnico” afirmó Peregrini.

A la pregunta de que en diciembre ya decían que no se comería el turrón en el Real Madrid, contestó lo siguiente: “Yo, en Madrid, sabía ya en agosto de mi no continuidad”.



El técnico también se refirió a la Liga española: “Si hablamos de dinero, no cabe ninguna duda que la Liga es cosa de dos, por la enorme diferencia de presupuesto de Real Madrid y Barcelona con el resto. Aunque el Villarreal, en un momento, acabó segundo por delante del Barcelona. En fútbol no se puede indicar lo que va a suceder antes de que se jueguen los partidos: el Madrid ha perdido con el Levante y el Barcelona perdió con el Hércules el año pasado”.



Pellegrini continuó comparando al Barcelona y al Madrid. “El Barcelona sigue siendo más poderoso, pero el Madrid tiene un potencial futbolístico que ha ido creciendo en la medida que se acentúa una idea que puede gustar o no, pero que lo ha hecho un equipo más fuerte” aseguró.

Respecto al Málaga, confía en que el trabajo acabe dando sus frutos. Cree que el proyecto tiene que ir subiendo un peldaño, año tras año. "A medio o largo plazo, el Málaga va a ser una referencia del fútbol español, lo tengo claro. No me gusta fijar un objetivo para esta temporada, pero viendo cómo estamos trabajando, creo que vamos a hacer algo importante. Sería injusto hablar del Málaga haciéndolo sólo del dinero" Afirmó. Cree que con el dinero se trae a grandes jugadores, pero que para que el proyecto funcione hay que hacer otras cosas. "Se va a ir haciendo un hábito pelear por los puestos de arriba. Lo más importante es hacer una base para que esto no consista sólo en llegar una vez a Europa” aseguró Peregrini.