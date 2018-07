Onda Cero junto con el resto de las cadenas de radio privadas y públicas manifiesta:

Este desmentido lo hacen las emisoras de radio españolas después de que la agencia Europa Press, citando al Presidente de la LNFP, José Luis Astiazarán, haya informado de la existencia de “avances significativos” en las negociaciones que están manteniendo con las empresas radiofónicas referidas a la obligación de pagar un canon por las retransmisiones de futbol de la Primera y la Segunda División del futbol español.

Las empresas de radio privadas y públicas de España no tan solo desmienten cualquier tipo de “avance significativo” sino que niegan la mayor: “No ha habido ningún tipo de negociación entre la LNFP y los operadores radiofónicos. Por lo tanto, no ha habido, lógicamente ningún tipo de avance”.

Como ya aclararon en su día los responsables de las empresas radiofónicas públicas y privadas de España “cobrar una cuota a las radios por la retransmisión de los partidos de la competición española no supondría una mejora en la calidad del servicio para los oyentes”, en contra de lo señalado por el presidente de la Liga a través de Europa Press; al contrario, vulnera el Derecho a la Información de los ciudadanos consagrado en el art.20 de la Constitución Española.



Los operadores de radio españoles, que se comprometen con sus oyentes a narrar los partidos de la primera jornada de Liga prevista para el próximo día 20 de agosto, defienden el actual modelo de convivencia entre radios y clubes de fútbol ya que es el conveniente para ambas partes y el que se viene aplicando desde hace varias décadas.