El emotivo mensaje de agradecimiento de un sanitario a un camionero anónimo que ayudó durante un accidente

Jorge Mora, un técnico de emergencias sanitarias de Toledo, ha publicado en su cuenta de Facebook un mensaje dirigiéndose a un camionero que se paró para ayudar durante un accidente que tuvo lugar en la Nacional 5 el 14 de julio.

El técnico se deshace en elogios hacia "una persona anónima", una "grandísima persona" a la que el "destino o como quieras llamarlo" puso en su camino. Relata que el pasado 14 de julio, en la Nacional 5 se produjo un accidente con varios heridos y que esta persona, "¡camionero tenías que ser!" pasaba con su camión por allí y no dudó un segundo en parar su camión, sacar su comida de la nevera eléctrica que llevaba en la cabina y dársela a los técnicos sanitarios para mantener la temperatura adecuada a un miembro amputado de uno de los afectados.

Asegura que después, les deseó suerte, se subió nuevamente en su camión y siguió su camino, pero que con la urgencia del momento, ninguno tuvo tiempo de agradecerle su "inmenso gesto" y de ahí, el motivo del mensaje.

"No se me ha ido en ningún momento su cara. No se quién eres ni de dónde eres o a dónde ibas. Pero me gustaría que este agradecimiento corriera por todos los grupos de camioneros -que sé que hay muchos y sé que mis amigos camioneros lo van a compartir-", continúa el mensaje.

"Un agradecimiento mío, de mis compañeros y, sobre todo, de los afectados en el accidente. Un agradecimiento de todo corazón. Después de ver muchas cosas feas como vemos a diario y de tratar con mala gente, un gesto así te recuerda que todavía somos muchos la buena gente que seguimos ayudando en todo este mundo. Que, aunque nuestros gestos sean anónimos, cuentan y mucho. Espero que te llegue este agradecimiento y te sientas muy orgulloso de ser como eres. Un fuerte abrazo y buen viaje estés donde estés y vayas donde vayas", finaliza el emotivo mensaje, que ya tiene más de 600 'Me gusta' y casi mil compartidos.