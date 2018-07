Uno de los abogados de la Infanta Cristina espera que Castro "acabe sobreseyendo las actuaciones"

"Estamos muy contentos de la evolución del interrogatorio", ha dicho el letrado durante el receso ordenado por el juez para comer después de cinco horas de comparecencia de la infanta. Silva ha descrito el interrogatorio como "minucioso y extenso" y ha destacado que [[LINK:INTERNO||||||la duquesa de Palma ha respondido a todas las preguntas del magistrado]].

"Ha quedado muy claro lo que sabía, lo que no sabía, lo que debía saber y lo que no debía saber", ha incidido el letrado, que ha asegurado que doña Cristina "está un poco cansada", pero "es fuerte y resiste". Silva ha negado que la duquesa de Palma esté respondiendo a las cuestiones que se le plantean con evasivas y ha subrayado que, por el contrario, ha contestado a "centenares de preguntas" aclarando con "lo que sabe y lo que no sabe" e, incluso, lo que podía suponer.

El abogado ha asegurado que la comparecencia se desarrolla por "cauces de normalidad procesal" pese a que "es inevitable que pueda haber algún momento de tensión" ante preguntas "incómodas" que, no obstante, la imputada también ha respondido. Antes de Silva ha comparecido ante los medios el abogado de Frente Cívico "Somos Mayoría" (promovido por Julio Anguita), Manuel Delgado, quien ha señalado que algunas respuestas de doña Cristina han sido "absolutamente increíbles" y parecía incluso desconocer "que en su casa había una empresa que se llamaba Aizoon".

Delgado, que ha elogiado la exhaustividad de Castro, ha afirmado que tiene la convicción de que "Urdangarin es un cortafuegos" y ha considerado inverosímil que el Rey desconociera el origen de los recursos de la infanta, que recibió el 25 % de los ingresos de Nóos, ha dicho. "Sin la infanta, esta película es absurda", ha apostillado. Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias, que también ejerce la acusación popular, ha insistido en que la duquesa de Palma dijo que se involucró en Aizoon por confianza en su esposo.