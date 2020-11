Ana Obregón y Anne Igartiburu darán las campanadas en TVE

Esta mañana TVE daba a conocer los nombres de los presentadores que despedirán el año desde la Puerta del Sol y retrasmitirán las Campanadas. Ana Obregón y Anne Igartiburu serán las encargadas de despedir este año tan difícil para la actriz, que reaparecerá en la cadena pública tras la muerte de su hijo, Aless Lequio.

La bióloga y actriz ha expresado que es todo un privilegio retransmitir las Campanadas este año: "Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor".

Ana Obregón perdió a su hijo de 27 años el pasado mes de mayo tras dos años peleando contra el cáncer. Desde entonces, la bióloga y actriz ha confesado en numerosas ocasiones el dolor que sentía por la muerte de su hijo compartiendo mensajes en las redes sociales.

Junto a Ana Obregón, Anne Igartiburu, sumará 16 años consecutivos al frente de las Campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol. La presentadora del programa 'Corazón' ha reconocido que "estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos" y que vivir ese momento junto a Ana Obregón será aún más emocionante por lo que ella supone en TVE y porque "además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía".