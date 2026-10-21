Volvía a casa cuando un bloque de hormigón lanzado desde un puente impactó contra su coche: "Tiene un pronóstico muy grave"

Un hombre de 42 años se encuentra en estado grave después de recibir el impacto de un bloque de hormigón mientras circulaba por la autopista AP-41, que conecta Madrid y Toledo. La piedra de gran tamaño atravesó la luna delantera de su vehículo y le provocó graves lesiones en la cara y el pecho. Como ha podido confirmar su hermana Mónica, permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo.

Tras el accidente, un menor se ha entregado a la Guardia Civil y ya le están investigando como presunto responsable del lanzamiento, por posibles delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial y daños.

El testimonio de Mónica en Y ahora Sonsoles

"En una autopista, a 120 km por hora, desde un puente... le impactó en la mandíbula y en el pecho. Fue como un misil", ha explicado la hermana de la víctima en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. También añade que consiguió avanzar nueve kilómetros hasta llegar al peaje, donde le atendió la chica que se encontraba en la ventanilla.

"Circuló nueve kilómetros hasta la salida. Otra persona hubiese parado, pero su idea era no morir en una autopista donde es de noche, donde no pasan coches. Él lo que quería era que alguien le viese", añade. "La chica de la autopista se llevó un susto tremendo, puesto que iba sujetándose la mandíbula con un papel, con el pecho roto, el cuello roto, la boca rota...", ha explicado en directo.

La familia del herido ha recurrido a las redes sociales para denunciar lo ocurrido y pedir que se esclarezcan los hechos. "Está en la UCI con un pronóstico muy grave", ha declarado en directo, donde se palpaba la angustia que atraviesa la familia desde el accidente.

El bloque de hormigón, de grandes dimensiones y similar al tamaño de un balón de fútbol, atravesó el parabrisas y alcanzó al conductor en la cara y el pecho. En el momento del accidente, el hombre regresaba a casa con su familia esperándole. Su mujer y sus dos hijos, uno de ellos un bebé de apenas cinco días, afrontan ahora la incertidumbre sobre su recuperación.