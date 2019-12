Víctimas del terrorismo se concentran en contra de la charla del etarra José Ramón López de Abetxuko

Maite Araluce ha realizado estas manifestaciones a Efe antes de inaugurar una jornada para presentar el proyecto de la AVT y de la Universidad Complutense de Madrid de evaluación, diagnóstico y tratamiento de las consecuencias psicopatológicas a largo plazo en las víctimas del terrorismo.

Sobre la charla de López de Abetxuko, que salió de prisión el año pasado tras cumplir 29 de cárcel por los asesinados de un jefe de la Policía Municipal de Vitoria y de otro de los Miñones de Álava, ha comentado: "Me parece horrible y me pongo en la piel de los familiares de esas víctimas".

"Como hija de asesinado por ETA me pongo en el lugar de los hijos de los asesinados por estas personas a las que ahora se les da voz en una universidad para hablar a la gente joven; me parece tremendo, es muy doloroso y totalmente irresponsable y no entiendo cómo se puede hacer eso", ha apostillado.