Tom Parker, el cantante que lucha contra un cáncer terminal

El cantante Tom Parker, de 32 años y miembro de la boy band 'The Wanted', anunció el pasado octubre que padecía un cáncer cerebral inoperable, un gioblastoma de grado cuatro, con una esperanza de vida de entre tres y dieciocho meses.

Parker reconoció que tanto él como su mujer, Kelsey Parker, habían estado "callados" en las redes sociales durante unas semanas y, aunque no había "una forma fácil de decirlo", anunció su enfermedad, de la que ya se está tratando: "He sido tristemente diagnosticado de un tumor cerebral y ya estoy tratándome".

"Estamos absolutamente devastados, pero vamos a luchar. No queremos vuestra tristeza, solo queremos amor y positividad, y juntos crearemos conciencia de esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento que estén disponibles. Va a ser una dura batalla, pero con el amor y el apoyo de todos, vamos a conseguirlo", remarcó.

En una entrevista concedida al medio OK Magazine, explicó que antes de ser diagnosticado sufrió episodios de convulsiones en el mes de julio, lo que le hizo sospechar "que algo no iba bien". "Nunca pensé que fuera esto", lamentó, a la vez que detalló que se quedó en shock y que todavía no lo ha procesado.

A pesar de la dificultad del momento, tanto Tom como Kelsey se han valido de sus redes sociales para mostrar el camino de lucha desde una perspectiva sincera, con imágenes del vocalista con la cabeza rapada, entre otras.

Tras el anuncio, miles de fans de la banda ,y del cantante en particular, se volcaron en las redes, donde mostraron su apoyo.