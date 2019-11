Se cumplen siete años de la tragedia del Madrid Arena

Este año no ha habido vigilias porque las familias han preferido vivir el aniversario en la intimidad, aunque sí han recordado en redes sociales que las heridas no se han curado.

Los responsables están en prisión. El empresario Miguel Ángel Flores fue condenado a cuatro años como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave.

Según Isabel de la Fuente, madre de una de las víctimas, esta es una pena que siempre ha considerado insuficiente, aunque tiene el consuelo y el apoyo de toda la sociedad española.

"Los responsables han sido condenados y recondenados por la sociedad. Hemos recibido miles de muestras de apoyo y cariño, pero no he visto en Twitter ninguna felicitación a Miguel Ángel Flores, ni a los doctores Viñás. No se dónde estarán sus amigos, a lo mejor en alguna alcantarilla metidos", ha dicho en una entrevista.