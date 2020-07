Serrat se rodea de artistas como Manolo García, Estopa o Antonio Orozco para apoyar a los refugiados

Serrat ha querido formar una especie de 'We are the world' -así lo ha definido él- por los refugiados. Ha juntado a Estopa, Antonio Orozco, Sidonie, Suarma o Santi Balmes de Love of Lesbian para grabar una versión de 'Mediterráneo'.

Es el preludio a un concierto que se celebrará el día 11 de febrero en el Palau Sant Jordi, con más de 50 artistas. Entre ellos, Manolo García, Lluis Llach, Silvia Pérez Cruz, Macaco o la Fura dels Baus.

Serrat no podrá estar, así que esta es su contribución: una canción simbólica. Mediterráneo es su niñez y también la de ellos. El mar en el que probablemente ahora mismo alguien se está jugando la vida huyendo de la guerra.

Los beneficios del concierto irán destinados a las organizaciones que les ayudan diariamente. Una semana después, el día 18 habrá una manifestación en Barcelona, la guinda a una campaña en favor de los refugiados avalada por caras conocidas de la sociedad catalana.

Un refugiado, el guitarrista sirio Feras Almalat, será la primera imagen del vídeo de esta nueva versión de 'Mediterráneo'. Nueva, porque, además, esta vez, empujamos todos la barca.