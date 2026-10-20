En qué comunidades se pasa el festivo del domingo 1 de noviembre al lunes día 2

La llegada del mes de noviembre coincide con una jornada festiva. El calendario laboral de 2026 refleja que el próximo 1 de noviembre, con motivo del Día de los Santos, será considerado como día no laborable.

Sin embargo, este año dicha fecha cae en domingo, lo que imposibilita su disfrute. Es por ello que, ante esta circunstancia excepcional, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de decidir si trasladan el descanso al día siguiente, el lunes 2 de noviembre o, por el contrario, lo sustituyen por otra celebración.

En este caso, no todas las regiones podrán disfrutar de este puente. Y es que solo nueve comunidades autónomas han decidido trasladar el día festivo al lunes 2 de noviembre, por lo que para el resto de comunidades será día laborable.

Qué comunidades disfrutarán del festivo del 2 de noviembre

El próximo 2 de noviembre, los trabajadores que residan en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra no tendrán que acudir a su puesto de trabajo ya que será día no laborable.

Por el contrario, será día laborable en Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para estos territorios, la semana laboral comenzará como de costumbre, sin verse alterado su calendario.

Así queda recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) encargado, entre otras cosas, de notificar la estructura que mantendrá el calendario laboral de cada año.

Además, en el caso de Madrid capital, los ciudadanos disfrutarán de otra festividad ya que el lunes 9 de noviembre se celebra el día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad.

Por qué no se descansa en toda España

El calendario laboral recoge un total de 14 festividades en todo el año, incluidas dos de carácter local, todas ellas retribuidas. Cuando una de estas coincide con un domingo, las comunidades tienen potestad para decidir si trasladan el descanso a ese mismo lunes o lo desplazan a otra fecha.

Esa condición es la que provoca, por tanto, que el 2 de noviembre sea laborable en algunas comunidades pero no en otras. Aún así, los días festivos son iguales para todos los trabajadores en el cómputo general del año.

Qué ocurre si un festivo coincide con el descanso

Tal y como aclara el Tribunal Supremo, si un día festivo coincide con el día de descanso semanal de un trabajador, este tiene derecho a ser compensado. Además, una sentencia de la Audiencia Nacional también ha reconocido el derecho a disfrutar de un día adicional de descanso cuando se produce ese solapamiento.