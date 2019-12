Pisamos la calle: La tradición navideña de los belenes y los villancicos sigue muy viva

UN PAÍS DE TRADICIONES

España es un país de tradición cristiana y eso se nota en la forma en la que celebramos la Navidad. Ser un país aconfesional y no pertenecer a ninguna confesión religiosa determinada no impide que la mayoría del país se declare fiel a esa creencia, aunque no necesariamente practicante. Incluso hay no creyentes que no prescinden de sus belenes ni sus villancicos.