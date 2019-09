David contra Goliat: Phillip Morris Internacional se enzarza en twitter con una pequeña organización antitabaco española

La multinacional del tabaco Phillip Morris ha puesto en el mapa a una pequeña organización española que defiende el derecho a vivir sin humo de tabaco gracias a un rifirrafe que han mantenido en las redes sociales. Lejos de achantarse, la asociación ha respondido con sólidos argumentos a los mensajes de la tabacalera.

La organización sin ánimo de lucro nofumadores.org publicó un tweet en el que afirmaban estar de acuerdo con Phillip Morris en que las compañías tabacaleras, los reguladores y la sociedad deben unirse para dejar de fumar en el mundo. Y apuntaban que “la alternativa no es consumir otro producto para sustituir su adicción”

Tras esto la tabacalera respondió al mensaje con el texto “nos alegra que podamos estar de acuerdo en un mundo sin humo @nofumadores. Si no fuma, no empiece. Si fuma, deje de hacerlo. Si no lo deja, cambie.”

Raquel Fernández Megina, presidenta nofumadores.org, ha declarado que “el tweet de Phillip Morris en el que nos citan diciendo que quieren un mundo sin humo cuando el producto que venden mata a más de 52.000 personas al año es un puro ejercicio de hipocresía y de mal gusto”. Por eso subraya que la asociación ha decidido contestar “para enfrentarles al espejo de su propia y negra realidad”.

Tras este rifirrafe en las redes, desde nofumadores.org piden “hechos, no palabras”. Subrayan que “la alianza de Phillip Morris con la CEHE, la patronal hostelera española, ha resultado una década perdida en la lucha contra el tabaquismo.”

Raquel Fernández apunta que en países “donde no existe un sistema fraudulento de terrazas como el nuestro, el porcentaje de fumadores cayó por debajo del 15 por ciento”, por eso opina que “Phillip Morris International debe pronunciarse inequívocamente a favor de una hostelería sin tabaco”.