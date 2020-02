Esa subida de 1,3 puntos en el último año no es espectacular, pero sí constante. De ahí que los datos sean esperanzadores, según ha dicho el ministro de Cultura.

No obstante, preocupa ese 37,8% de ciudadanos que no lee nunca. La excusa que ponen es la falta de tiempo, pero de ese porcentaje, el 30% dice que no lee porque no le gusta.

A partir de los 15 años y de los 24 desciende el hábito de la lectura. El final de la enseñanza obligatoria y la entrada en el mundo laboral son las principal causas para arrinconar los libros.

Miguel Barroso, presidente de la Federación de Editores: "Hasta los 15 años son espectaculares porque se lee en el hogar y en las escuelas, pero a partir de ahí empieza una especie de descuelgue por otros intereses o falta de tiempo".

Por comunidades autónomas, las que más leen son Madrid, País Vasco y Cataluña, y las que menos Extremadura, Andalucía y Canarias.

La lectura digital vuelve a subir. El 35% paga por las descargas y el resto -casi el 55%- descarga libros de forma gratuita y muchos, conscientes de que es pirata.

Se compra libro de papel en librerías. La media de libros que leemos los españoles al año es once.