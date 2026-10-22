Muere un militar atropellado en la base de Cerro Muriano en Córdoba

Un militar ha muerto atropellado en un accidente este jueves en la base militar Guzmán el Bueno X, en Cerro Muriano (Córdoba), tras ser arrollado por un vehículo. Según ha informado El Diario de Córdoba, en el siniestro se ha visto implicado un camión de la base, que habría atropellado al militar durante una maniobra en una zona con escasa visibilidad.

El fallecido se habría incorporado a la unidad hace apenas unos meses, y por el momento se desconoce su rango. Según las primeras investigaciones, se trata de un hombre de 23 años.

Tras el siniestro, varios efectivos de la Guardia Civil se han desplazado de inmediato hasta las instalaciones militares para coordinar la intervención. Además, el instituto armado también ha confirmado la muerte del varón y procedido al levantamiento del cadáver.

Una nueva tragedia en Cerro Muriano

La noticia llega dos años después de que otros dos militares fallecieran en esta misma base. El suceso tuvo lugar el 21 de diciembre de 2024, donde dos militares fallecieron ahogados mientras participan en unas maniobras.

Carlos León (soldado sevillano del Viso del Alcor) tenía 24 años, estudiaba tercer curso de Derecho y llevaba en el Ejército de Tierra desde el mes de mayo de 2023 porque su sueño era "hacer la carrera militar".

Por su parte, Miguel Ángel Andújar era un cabo de 34 años nacido en Villafranca de Córdoba, casado y que esperaba un bebé. Había ingresado como soldado en el Ejército de Tierra en 2011, siendo destinado al Regimiento de Infantería 'La Reina 2', donde permaneció tras ascender a cabo en 2019. Había participado en misiones en Letonia y Líbano y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco.

Los dos soldados fallecieron durante la realización de una maniobra acuática en aquella mañana trágica, siendo este el último día de instrucción antes de las vacaciones de Navidad.

El suceso se saldó con la imputación de un capitán y un teniente, para los que la Fiscalía Militar ha pedido ocho y cinco años de prisión respectivamente. Además de las penas solicitadas, el Ministerio Público fijó la responsabilidad civil derivada de los hechos en el Ministerio de Defensa, reclamando una indemnización conjunta de hasta 422.000 euros para las familias de los dos militares fallecidos. El Tribunal Militar Central ha fijado para mayo y junio de 2027 la vista por estos dos fallecimientos.